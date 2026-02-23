Image: 快適生活館 復活しても同じ歴史を辿るのは面白い。レトロブームで昭和の音響機器が最新技術を搭載し、どんどんリバイバルしてきています。昔ポピュラーだったラジカセが、BluetoothとUSBポートにSDカードスロットを搭載し、イマドキの使い勝手になっているんですよね。まさかこのタイプも復活するなんて今度は株式会社電響社より、マクセルブランドから丸っこさが懐かしいCDラジカセ