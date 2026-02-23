CDラジカセ絶滅せず。令和の今、デジタルとアナログの垣根を超えてきた
復活しても同じ歴史を辿るのは面白い。
レトロブームで昭和の音響機器が最新技術を搭載し、どんどんリバイバルしてきています。昔ポピュラーだったラジカセが、BluetoothとUSBポートにSDカードスロットを搭載し、イマドキの使い勝手になっているんですよね。
まさかこのタイプも復活するなんて
今度は株式会社電響社より、マクセルブランドから丸っこさが懐かしいCDラジカセ「MXCR-200」がお目見えです。
昔は家にありましたが、どっちかと言うと学校の体育や部活の時間、またはスーパーの呼び込みで使われがちなアレです。ホントどこでも見かけましたよね。
デジタルとアナログを超えてダビング
「MXCR-200」はCD、ラジオ、カセットだけでなく、現代的なUSBメモリー、microSDカード、Bluetoothにも対応。CDをメモリースティックに、またはmicroSD音源をテープに、といったデジタル／アナログを跨ぐダビングが可能です（各メディアの対応は下記参照）。
各メディアは有線ヘッドホンでも、無線イヤホンでも聴ける柔軟さ。また学校やお店で普及しちゃいますね。
リバイバル版まで歴史を辿っている？
最近までは80年代前半にあったデザインが主流で、カクカクしたタイプがエモくて涙ちょちょ切れモノでした。
それらの後に、こうして80年代中期からメジャーになった丸っこいデザインが登場するのは昭和と同じ流れ。
たぶんもうちょっと経ったら、重低音再生と大音量が特徴だったソニーの「ドデカホーン」みたいなガンダム風や、操作パネルが上に開閉するパナソニックの「コブラトップ」みたいなのもリバイバルしだすかもですね。
カセット人気さまさま
やっぱりこうしたラジカセの復活は、カセット人気が後押しになったんでしょうね。CDもまだ現役なので、一緒に再生できたら便利です。
よもや昔の人は、ラジカセにBluetoothが付いてこんなに進化するとは、誰も思わなかったでしょうね。でも嬉しい発売です。1万7800円（税込）でどうぞ。
