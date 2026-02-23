2025年、もっとも人気を呼んだ食べ物は「麻辣湯（マーラータン）」で間違いないだろう。麻辣湯とは、中国で昔から愛されている、薬膳スパイスを組み合わせ、春雨や野菜、鶏や豚などの具材を煮込んだ辛さと痺れる味わいが特徴のスープ料理である。近年、「ガチ中華ブーム」も相まって、日本でも人気が高まり、平日でも都内各所の人気チェーン「七宝麻辣湯」には若い女性たちの長蛇の列ができている。◆「麻辣湯」とはなんぞや？店内