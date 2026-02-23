「なぜ女子は平気なの？」人気の麻辣湯専門店で「バイキングの相性は最悪」と自称する肥満男性が、あえなく顔面崩壊するまで
2025年、もっとも人気を呼んだ食べ物は「麻辣湯（マーラータン）」で間違いないだろう。
麻辣湯とは、中国で昔から愛されている、薬膳スパイスを組み合わせ、春雨や野菜、鶏や豚などの具材を煮込んだ辛さと痺れる味わいが特徴のスープ料理である。
近年、「ガチ中華ブーム」も相まって、日本でも人気が高まり、平日でも都内各所の人気チェーン「七宝麻辣湯」には若い女性たちの長蛇の列ができている。
◆「麻辣湯」とはなんぞや？
店内は女性だけということも多く、男女間での認知度の差が大きい。先日、地方に住む友人男性に麻辣湯が人気であることを伝えたところ、「麻（マー）ということは麻婆豆腐がかかった麺類なんですね」と言われた。彼は何も知らない。
しかし、「麻辣（マーラー）」という文字面だけ見ると、確かに水煮牛肉やよだれ鶏など、四川料理でおなじみの真っ赤な料理を思い浮かべる。麻婆豆腐の「麻」とは何が違うのか？ 麻は「痺れる」という意味ではないのか？
実は、麻婆豆腐の「麻」は感染症が治ったあとに顔の皮膚に残るへこんだ傷跡「あばた」のことであり、「痺れ」ではない。「あばた（麻）のおばさん（婆）が作った豆腐料理」が麻婆豆腐なのだという。
そのことを友人に伝えたところ、「なるほど。じゃあ、最近流行りの麻辣湯は『酸辣湯（スーラータン）』の辛い版なんですね！」と言われた。彼とはこれ以上話しても実りがなさそうだ。
◆今回行くのは「七宝麻辣湯」ではなく…
筆者も麻辣湯のことを「春雨の入った火鍋のスープ」というイメージで捉えていたため、他人のことをあまり強くは言えない。ただ、最近流行りの麻辣湯は、もっとファストフード感覚で食べられるのが特徴だ。サブウェイのサンドイッチのようにいろいろな具材を選び、その量によって値段が決まるという。
男はやれ「ガチ中華」だの「街中華」だのと、中華料理には一過言あるが、なぜ麻辣湯人気は見て見ぬふりをするのだろうか？ そこで今回は、ミシュラン名店シェフ監修の本格麻辣湯が食べられる吉祥寺の「ココカラ麻辣湯」で2000円分食べてみよう。
本来であれば七宝麻辣湯に行くべきなのだろうが、若い女性たちの列にヒゲの肥満男性が並ぶのは、店舗にマイナスイメージを与えるかもしれないと思い、あまり人が並んでいないほうの店舗を選んだ。わかりやすく言えば、「恥ずかしかった」のだ。
◆男性客は気まずそう
とはいえ、ココカラ麻辣湯も女性客だらけだ。カップル客もいるが、男性客は気まずそうに、いそいそと春雨をすすっている。
麻辣湯の店はバイキング（ビュッフェ）形式で、具材をラーメン丼やボウルに入れていくのが人気の理由のひとつだ。
七宝麻辣湯の場合は、ショーケースから約40種類のトッピング（具材）から3品選ぶことができる。4品以上は、1品につきプラス150円。
ココカラ麻辣湯では、約45種類の具材を好きなだけ選び、4種類のスープ・5段階の辛さから自分好みの一杯を作ることができる。何の具材を入れたかを店員に伝えて確認するのではなく、最終的に計量器に載せて、重さによって値段が決まる。つまり、自分の加減次第で安くも高くもできるのだ。
◆適当に選んだのに、なぜか2000円ジャストに
人気の具材は、空心菜、小松菜、豆苗、魚団子、イカ団子、エビ団子、台湾ソーセージ、餃子、ワンタン、しめじ、えのき、木耳、豆腐、湯葉など。好きな具材をトングで取っていき、1000円以上で麺50グラムが無料になるため、多くの客は1000円分を目指して調整していく。この間、計量器に載せて「あれを減らそう、これを増やそう」ということはできない。若干のギャンブル感がある。
そして、デブとバイキングの相性は最悪だ。食い意地を張ってしまい、人より多めに盛り付けてしまうのだ。それに筆者は自炊をしないため、野菜や肉の重さがわからない。
