「猿は木から落ちても猿だが、代議士は選挙に落ちたらただの人」【写真】哀愁が漂っている…衆院選で落選した“大物議員”の衝撃の姿かつて自民党副総裁だった大野伴睦の名言があるが、“ただの人”を大量に生むことになった2月8日の衆院選。中道改革連合は167議席から49議席へと激減。中道結成を主導した旧立憲民主党の安住淳共同幹事長、党創設者の枝野幸男氏、小沢一郎氏、岡田克也氏など重鎮が小選挙区で落選。大物政治家た