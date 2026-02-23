2月18日、元すかいらーくホールディングス取締役の崎田晴義会長が、同傘下となったうどんチェーン「資（すけ）さんうどん」を運営する「資さん」（北九州市）の社長に就任することをが発表された。人事は4月1日付で、「資さん」のトップ交代は8年ぶりとなる。【写真】「嫌いな外食チェーン」ランキングの1位は？「資さんうどんが本格的に終わりを迎えた」の声も資さんうどんは1976年に福岡県北九州市で誕生した、福岡県を代表