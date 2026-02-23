カウンターの寿司屋でつまみから握りへ。とやってみたいけど、どこか漂う緊張感。そんな敷居の高さをとっぱらってくれて、しかもつまみ充実。お酒の選択肢もある。“呑める寿司屋さん”を集めました。街場で長く愛されているお店は、寿司に加えて、つまみも充実。いずれもネタにこだわった握りがいただけます。一挙両得。〆に限らず、好きなタイミングでお酒と共にお楽しみください。日本の豊かな海の幸を老舗の4代目が握る『大島