侍ジャパンに合流したロッキーズの菅野智之投手が、2017年大会以来の出場となるWBCに向けて意気込みを語りました。侍ジャパンに合流すると、22日にはブルペンで39球を投じた菅野投手。現在のコンディションについて「特別いいというわけではない。日に日に順応して行ければいい」とコメント。井端弘和監督とは合流前から連絡を取っていたそうで「久しぶりの代表のユニホームなので素直にうれしいですし、しっかりやっていかないと