TOKYO TULIP ROSE公式サイトの夏限定スイーツ『チーズローズ・白桃』が、2026年5月27日(水)より発売されます。累計販売数5000万個を突破した人気ブランド「TOKYO TULIP ROSE」から登場する新作は、国産白桃とクリームチーズを合わせた爽やかな味わいが魅力。まるでフラワーボックスのような華やかな見た目は、夏の手土産にもぴったりです♡ 白桃香る夏限定チーズケーキ