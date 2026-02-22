元プロ野球選手で野球解説者の高橋由伸氏が、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。侍ジャパン・井端弘和監督について語った。高橋由伸氏○井端弘和監督の“これまでの采配”に抱く印象この動画では、3月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」で侍ジャパンを率いる井端監督がいかにして今大会を戦い抜いていくのかを、高橋氏、赤星憲広氏、荒木雅博氏が独自の視点で分析する企画を実施し