ド軍が公式Xで日本人スリーショット公開ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で行われた「フォトデー」に参加した。球団公式X（旧ツイッター）は大谷が山本由伸、佐々木朗希の両投手が並び立つ写真も公開。するとファンは大谷のある点が気になったようだった。写真は写真は中央に山本が立ち、大谷と佐々木が“脇を固める”お馴染みの構図。3人とも柔和な笑みを浮かべ、それぞれ