ド軍が公式Xで日本人スリーショット公開

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で行われた「フォトデー」に参加した。球団公式X（旧ツイッター）は大谷が山本由伸、佐々木朗希の両投手が並び立つ写真も公開。するとファンは大谷のある点が気になったようだった。

写真は写真は中央に山本が立ち、大谷と佐々木が“脇を固める”お馴染みの構図。3人とも柔和な笑みを浮かべ、それぞれがグラブをはめて、左胸に添える同じポーズをとっている。

青空の下で日本が誇る最強トリオの写真となったが、一部のファンからは大手にのグラブついてコメントが書き込まれていた。「グローブ相当使い込んでるな 塗装がボロボロ取れてる」「翔平のグラブデカいな……」とあった。大谷のグラブは確かに山本、佐々木に比べると一回り大きく、よく見ると手首に近い部分は一部塗装が剥がれているのが分かる。使用しているグラブを気に入って長く使い続けていることがうかがえる。その一方で試合用では新しいデザインを使うのかも注目されそうだ。

迫力のカットに「ドジャース三匹の侍」「仲良し」「すごくかっこいい」「今年も頼むぞ」「日本が誇るエース級が集結」「この3人並ぶとか反則すぎる」「世界に誇れるトリオ」など、絶賛のコメントも相次いでいた。（Full-Count編集部）