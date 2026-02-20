アサヒ飲料は社長人事を内定。現・常務執行役員SCM本部長兼国際担当、サステナビリティ関連管掌の近藤佳代子氏が3月24日付で代表取締役社長に就任し、現・代表取締役社長の米女太一氏は会長に就く。左から米女太一氏、近藤佳代子氏近藤氏は1968年2月2日生まれの58歳。1991年に明治学院大学文学部卒業後、 アサヒ飲料入社。2017年9月コーポレートコミュニケーション部長、2019年4月アサヒグループホールディングスサステナビリティ