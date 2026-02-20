広島市内で「ロケのため」大規模規制2026年2月21日(土)から2月27日(金)までの期間（22日を除く）、広島県広島市内でドラマ撮影のため、車両通行止めなどの交通規制が実施されます。【地図で見る】これが広島での「ドラマ撮影」に伴う交通規制エリアですこの交通規制は、県内での映像作品の制作を支援している広島フィルム・コミッションと、関係各団体・事業者が連携して実施するものです。期間中は市内中心部などの計6か所で