銅メダルを獲得した中井亜美【写真：ロイター】THE ANSWER

取材で現れた櫻井翔に呼び止められ仰天 中井亜美が乙女の表情に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ミラノ五輪フィギュアスケート女子で、中井亜美が銅メダルを獲得した
  • 競技後のミックスゾーンでは、取材で訪れた櫻井翔に呼び止められる場面も
  • 中井は「えっ？」と仰天し、しばし絶句するもきらきらした表情で対応した
記事を読む

関連の最新ニュース

ミラノ・コルティナ五輪

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 男子高校生がはしかに感染 愛知
  2. 2. 交際相手の娘の裸を撮影 男逮捕
  3. 3. 心不全で倒れた父を延命 後悔
  4. 4. フィギュア女子 坂本銀&中井銅
  5. 5. 「木原運送」始まった理由を語る
  6. 6. りくりゅう木原が性的改変被害か
  7. 7. 電撃ネットワークに加入した女性
  8. 8. 自分で縛り「助けて」男を逮捕
  9. 9. 福原遥「あの花」続編でも主演に
  10. 10. 大コケを責任転嫁…日テレに疑問
  1. 11. 坂本銀獲得 コーチ「良かった」
  2. 12. いよいよ指原莉乃と結婚か 動揺
  3. 13. 児童相談所 10代女性に性暴行か
  4. 14. 高市氏 石破前首相に強烈皮肉か
  5. 15. フォルティウス 最終戦で笑顔に
  6. 16. 優しすぎる二郎系ラーメンに賛否
  7. 17. 住友商事社員を米軍基地に侵入した疑いで逮捕…偽造ＩＤでイラク駐在から帰国時に　「アメリカ軍に憧れがあった」
  8. 18. りくりゅうに採点水増しの声も
  9. 19. 「あんたに似た遺体」母が発見
  10. 20. 松原千明さんとの2SHOTを公開
  1. 1. 男子高校生がはしかに感染 愛知
  2. 2. 交際相手の娘の裸を撮影 男逮捕
  3. 3. 自分で縛り「助けて」男を逮捕
  4. 4. 電撃ネットワークに加入した女性
  5. 5. 児童相談所 10代女性に性暴行か
  6. 6. 優しすぎる二郎系ラーメンに賛否
  7. 7. 住友商事社員を米軍基地に侵入した疑いで逮捕…偽造ＩＤでイラク駐在から帰国時に　「アメリカ軍に憧れがあった」
  8. 8. 「あんたに似た遺体」母が発見
  9. 9. 水道局に「5億円超の金塊」寄付
  10. 10. 「パンチくん」にぬいぐるみ33個
  1. 11. 「要約0点。さすがにありえない」英検の採点に困惑の声　英語教師も「0点」に…　今年度から要約問題で語数を“目安”→“明確に指定”
  2. 12. 福岡市の図書館で3人刺されたか
  3. 13. 連合・芳野会長「裁量労働制の拡充、断固反対」 
  4. 14. サウナの改善案を断り死亡事故か
  5. 15. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  6. 16. 「赤ちゃん息してない」母を逮捕
  7. 17. 図書館で3人刺傷 男性1人が重傷
  8. 18. 実弾可能な拳銃を輸入 男を送検
  9. 19. 動植物園のアイドル！レッサーパンダの「杏香(あこ)」がお引っ越し(涙)
  10. 20. 家賃滞納で強制執行の日に放火か
  1. 1. 心不全で倒れた父を延命 後悔
  2. 2. ウォシュレット「拒否派」の本音
  3. 3. デリケートゾーン整形後の反響
  4. 4. 選挙活動0で当選「どうしよう」
  5. 5. 高市首相の「女子トーク」反響
  6. 6. 考えられぬ放送ミス 元アナ苦言
  7. 7. タイムズカーにペット SNS波紋
  8. 8. キャバ嬢「バキバキ整形」の実態
  9. 9. 異例の「高市内閣2.0」に反発も
  10. 10. 瀬戸の不貞行為 離婚事由になる?
  1. 11. 「満席で座れない」JRに見解聞く
  2. 12. エプスタイン文書に日本人の実名
  3. 13. ポケパーク「ひどい」酷評が一変
  4. 14. 句点なく減点 小学校の採点炎上
  5. 15. 小室圭さん母の「入魂の贈り物」
  6. 16. 高市首相のコラム 丸ごと削除
  7. 17. 普天間返還、問題生じず　防衛相「日米で一致」
  8. 18. 「ママ戦争止めてくる」痛烈批判
  9. 19. NHKブレ映像連発 高まる不信感
  10. 20. 普天間飛行場返還条件に問題生じずと防衛相
  1. 1. 飲食もAIもダメ 中国で流行語
  2. 2. 急逝したジョーンズの娘 妊娠も?
  3. 3. 日本が採掘したレアアース泥の「真相」が明らかに―中国メディア
  4. 4. 中国人観光客の大幅減で日本のホテルが休業＝中国ネット「また私たちの勝ち」「それは中国人が…」
  5. 5. アンドルー元英王子を逮捕と報道
  6. 6. 【速報】逮捕のアンドルー元王子、捜査継続のまま釈放　イギリス
  7. 7. NATO側の大隊を「壊滅」状態に
  8. 8. テスラのロボタクシー 事故多発
  9. 9. 人気K-POP歌手に「隠し子」報道
  10. 10. 韓国の若者に「三重苦」の現実
  1. 11. 弟逮捕にチャールズ国王深い懸念
  2. 12. 母を追い回す3歳児の映像に反響
  3. 13. 渦中のゲイツ氏 講演を突然辞退
  4. 14. 訳あり 豪華客船で格安クルーズ
  5. 15. フィギュア「日本版ヨナ」注目も
  6. 16. 欧州からウクライナへの支援激増
  7. 17. 韓・尹前大統領が死刑回避した訳
  8. 18. 痩せろ TWICE・ツウィへ指摘波紋
  9. 19. 韓国前大統領に無期懲役判決
  10. 20. 「骨を砕く発想がそもそもない」
  1. 1. ディズニー離れ「値上げ」の代償
  2. 2. ルンバ、日本向け小型モデル販売
  3. 3. ヤマト営業所のヤバすぎる内情
  4. 4. 年会費2万円 ラウンジ利用で損?
  5. 5. 車の維持費 年収600万円は重い?
  6. 6. 違法です…中小企業に倒産危機も
  7. 7. 投資家が指摘するFIREの盲点
  8. 8. トヨタに並び学生に選ばれる企業
  9. 9. 新米が出回れば「処分売り」も?
  10. 10. 7日間限定 マック人気商品100円
  1. 11. 「キノコのお肉」売り上げが急伸
  2. 12. 福岡発「トライアル」の強みとは
  3. 13. auスマホ分割払い 大改悪を解説
  4. 14. 損? おすすめしないクレカ5選
  5. 15. 今の子育て世代は優遇されすぎ?
  6. 16. 中国人客減る→観光危機? 杞憂か
  7. 17. 「LUUP」をなぜ公用車に導入した
  8. 18. 吉野家「牛プルコギ」を再復活
  9. 19. コロナ禍に解散→現在の仕事は
  10. 20. 移動式オービスの恐るべき性能
  1. 1. フードデリバリー全社で報酬減か
  2. 2. 楽天モバイル「最強預金」開始
  3. 3. ChatGPTでLINEスタンプを作る
  4. 4. ニトリ AI搭載のマットレス発売
  5. 5. AIの音楽生成 人間と同レベルに
  6. 6. Xで政治的意見が保守的に変化か
  7. 7. アップルがApple Intelligenceに「Gemini」を採用、その背景と今後のAI戦略を読み解く[法林岳之・石川温・石野純也・佐藤文彦のスマホ会議（仮）]
  8. 8. ついにAppleがmacOS 26.4でMacBookのバッテリー充電制限を追加
  9. 9. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
  10. 10. 立体音響で音楽のOSを変える。3Dサウンドの第一人者が神戸で仕掛けた『KOBE CALLING』
  1. 11. ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！丸ごと東広島「見んさい！来んさい！東広島フェア」
  2. 12. アメリカの国務省が各国政府に禁止されたコンテンツを閲覧できるようにするためのポータル「freedom.gov」を開発中
  3. 13. Google Pixel 10aの日本価格、海外から見ると“おそらく79,900円”が浮かぶ
  4. 14. 金星の地下は“穴だらけ”？ 溶岩洞窟の存在が初確認
  5. 15. ぼっちで有名なキアヌ・リーブスがマトリックス並みの驚異的な射撃スキルを披露
  6. 16. 最大12ボタンのUSB入力デバイスが自作できる！　USB Type-C対応の極小モジュール
  7. 17. 『マインクラフト』Java版がVulkanに刷新へ - OpenGLから移行、グラフィックス性能も向上
  8. 18. [てっぱんアプリ！] 絶対に忘れちゃダメな予定があるなら、当日まで毎日音声で教えてくれる「リマインダーFLEX」
  9. 19. [IBC2016]Vol.06 IBC2016から見えた未来予想の景色
  10. 20. 【Claude Sonnet 4.6完全ガイド】無料で使える性能＆コスパ最強AIモデル「Claude Sonnet 4.6」！人間のようにPCを操作する能力向上！
  1. 1. フィギュア女子 坂本銀&中井銅
  2. 2. 「木原運送」始まった理由を語る
  3. 3. 坂本銀獲得 コーチ「良かった」
  4. 4. フォルティウス 最終戦で笑顔に
  5. 5. りくりゅうに採点水増しの声も
  6. 6. フィギュア五輪エキシビション出演者発表　りくりゅう＆鍵山＆佐藤のメダル組、マリニンも…特別ゲストも決定
  7. 7. 頬に指当てる中井亜美 愛嬌爆発
  8. 8. 納得いかない スノボ採点に不満
  9. 9. スノボ金&フィギュア選手が交際
  10. 10. 坂本花織が涙「すごく悔しい」
  1. 11. フィギュア会場で痛恨ハプニング
  2. 12. 浅田真央に憧れ…重ねた努力開花
  3. 13. 三浦璃来を持ち上げた186cmの男
  4. 14. グレン トリプルアクセル決めた
  5. 15. NHK五輪中継で「9文字」に喝采
  6. 16. 金メダルゼロ 中国「凋落」注目
  7. 17. 五輪予選で犬乱入 選手が苦言
  8. 18. 点低すぎない? 中井への採点物議
  9. 19. 高橋成美氏の解説 賛否分かれる
  10. 20. 日本の冬季五輪メダル数大台到達
  1. 1. 福原遥「あの花」続編でも主演に
  2. 2. 大コケを責任転嫁…日テレに疑問
  3. 3. いよいよ指原莉乃と結婚か 動揺
  4. 4. 高市氏 石破前首相に強烈皮肉か
  5. 5. LINE不具合「起動時に黒い画面」
  6. 6. トイ・ストーリー5 日本公開日は
  7. 7. 交際前はセフレだった 関係告白
  8. 8. バービーの号泣案件 共感続々
  9. 9. 出川本音 本当にクソ番組だった
  10. 10. 松岡昌宏 サウナで倒れた過去
  1. 11. MEGUMI&くるま熱愛報道「予兆」
  2. 12. コナンアニメ30周年で新事実判明
  3. 13. ニコ超が時給9000円のバイト発表
  4. 14. 「永久保存の神回」視聴者が悶絶
  5. 15. ゆきぽよ「最高月収」赤裸々告白
  6. 16. 濱家 自身の「貯金事情」ポロリ
  7. 17. レジェンド声優 フジ火9ドラマに
  8. 18. 太秦映画村がR-18イベントを発表
  9. 19. 高梨沙羅は「稼ぐ力」も凄かった
  10. 20. 議員のPCにシールびっしり 賛否
  1. 1. Suicaペンギン後継 選考委員決定
  2. 2. 子育てママ厳選「名品アクセ」
  3. 3. 50代女性はUNIQLOでメンズを買え
  4. 4. 機能性重視 ワークマンのバッグ
  5. 5. 「なにプレイデートって?」困惑
  6. 6. Matt愛用ハンドクリームを紹介
  7. 7. 10代で…安藤美姫に過酷な現実
  8. 8. モスとクロミ 限定グッズ登場
  9. 9. 大人が着やすい GU上品ブラウス
  10. 10. 大人世代の「ネオウルフ」
  1. 11. JALと「3COINS」コラボ 全27商品
  2. 12. 本当に美味しいパケ可愛お菓子
  3. 13. コンシーラー使って逆に老ける人
  4. 14. プラダ初のリップグロスが誕生
  5. 15. A4対応 ダイソーの優秀トート
  6. 16. 風呂場で「突然死」防ぐ判断材料
  7. 17. 彼氏のモラハラ発言に限界な女性
  8. 18. 今っぽく見えるしまむらアイテム
  9. 19. サイゼリヤ 新メニューの中身
  10. 20. 専業主婦を苦しめる偏見に共感