ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。金メダルはアリサ・リウ（米国）、銀メダルは坂本花織（シスメックス）。競技後のミックスゾーンで中井が仰天するシーンがあった。

17歳中井は最終滑走のプレッシャーも感じさせず、冒頭でトリプルアクセルを着氷。ジャンプを着氷させるたびに顔いっぱいに笑みを作り、明るく4分間を舞った。ただ、フィニッシュ後は納得がいかない部分があったのか、人差し指をほほに当てて首をかしげるジェスチャー。愛らしいポーズで見る者を魅了した。

そして、キスアンドクライで表示されたのは140.45点、合計219.16点。銅メダルが確定し、会場は沸き立ったが、本人はノーリアクション。不満だったのか……と思いきや、中継画面で得点が表示されてから10秒遅れで口あんぐり。歓喜を爆発させた。中継局のインタビューで、本人は「どこに順位が出るかわからなくて、何位なんだろうと、名前の横に3位って書いてあって現実なのか疑うくらいびっくりしました」と笑顔だった。

ただ、それと同じくらいびっくりしたのは競技後のミックスゾーン。日本テレビで現地中継する櫻井翔から「よろしいですか？」と呼び止められ、質問を受けた。目の前に突然現れた国民的アイドルに、中井は「えっ？」と仰天。口あんぐりで、しばし絶句。「驚かせるつもりはないんですけど……」と恐縮する櫻井にきらきらした乙女の表情を向け、質問に答えた。

表彰台で坂本と交わした言葉について聞かれ、「花織ちゃんが悔しそうだった。自分も花織ちゃんが頑張ってきているのを真横で見ていたし、つらそうなところも見ていた。その中で『おめでとう』と言ってくれて、いつも励ましてくれていたので、うれしかったです」と回答。五輪を振り返っての質問を投げかけられ、「今日は緊張がまったくなかったし、いつも通りの自分だった。五輪という舞台を楽しめた」と話した。



（THE ANSWER編集部）