楽天モバイルは、迷惑電話などを検知・識別するオプションサービス「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」の月額料金が2カ月無料になるキャンペーンを開始した。期間は5月13日まで。 期間中、「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」に初めて申し込むと、通常月額330円のところ、2カ月間無料で利用できる。課金はオプション契約開始日の翌々月の同日から開始される。申し込みはWebサイト上の「my 楽天モバイル」から行