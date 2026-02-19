楽天モバイルは、迷惑電話などを検知・識別するオプションサービス「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」の月額料金が2カ月無料になるキャンペーンを開始した。期間は5月13日まで。

期間中、「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」に初めて申し込むと、通常月額330円のところ、2カ月間無料で利用できる。課金はオプション契約開始日の翌々月の同日から開始される。申し込みはWebサイト上の「my 楽天モバイル」から行う。

「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」は、Gogolookが提供する26億件以上の電話番号データベースを活用し、知らない番号からの着信時に発信元を自動で識別・表示するサービス。

たとえば、架空請求やセールスなどのリスクが高い番号を自動で着信拒否する機能。SMS内のキーワードやURLから危険性を判別し、フォルダへ自動振り分けする「SMSアシスタント」などを備える。

また、AIを活用した不審な電話の検知や、自身の個人情報の漏洩有無を確認できる機能も提供される。なお、OS標準の電話アプリやSMSでの受信に対応しており、楽天モバイル独自のアプリ「Rakuten Link」での着信やSMSは検知対象外となる。