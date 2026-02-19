フリーアナウンサーの神田愛花（45）が19日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。NHK時代の衝撃の言い間違いを明かす場面があった。この日のゲストはフリーアナウンサーの木佐彩子と内田恭子。放送中に言い間違いをしたことがあるかと振られた神田は「私はお2人ほどではないですけれども、NHKの中では出来損ないの方だったので」とNHK時代に苦い経験があると話した。「何回か言わせていただきま