ハーマンインターナショナルは、ゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして『JBL Quantum 950 WIRELESS』『JBL Quantum 650 WIRELESS』『JBL Quantum 250』の3製品を2月26日に発売すると発表した。 【画像あり】ハンモック構造のヘッドバンドなどで着け心地抜群商品外観 「JBL Quantum」はゲーミング用デバイスのシリーズであり、ゲームに大