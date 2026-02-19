【全2回（前編／後編）の前編】特別な存在であるがゆえに、常に国民から関心を持たれ、時に厳しい目で見られることもある皇室の方々。目下、その人気を大いに支えておられるのが愛子内親王（24）であることは、論をまたないだろう。愛子さまと接した人々の証言と共に、魅力の全容に迫る。＊＊＊【写真を見る】しゃがみこまれ、下からカメラを…話題となった「佳子さま」お誕生日ご近影過去5年分のお写真を「愛子さま」フォト