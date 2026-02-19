AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は18日、東地区リーグステージ第8節2試合を行い、上海海港(中国)対蔚山HD(韓国)とメルボルン・シティ(オーストラリア)対江原FC(韓国)はいずれも0-0の引き分けに終わった。この結果、東地区の最終順位が確定し、決勝トーナメント1回戦の日本勢の対戦相手が決まった。初のアジア挑戦ながら首位でリーグステージを終えたFC町田ゼルビアは、8位の江原FCと対戦する。昨年11月25日のリーグステ