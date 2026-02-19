ACLE東地区ラウンド16の組合せ決定! 町田&神戸は韓国勢と激突、広島はマレーシア遠征へ
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は18日、東地区リーグステージ第8節2試合を行い、上海海港(中国)対蔚山HD(韓国)とメルボルン・シティ(オーストラリア)対江原FC(韓国)はいずれも0-0の引き分けに終わった。この結果、東地区の最終順位が確定し、決勝トーナメント1回戦の日本勢の対戦相手が決まった。
初のアジア挑戦ながら首位でリーグステージを終えたFC町田ゼルビアは、8位の江原FCと対戦する。昨年11月25日のリーグステージ第5節でも対戦しており、アウェーで3-1で勝利していた。
2位通過のヴィッセル神戸は7位のFCソウル(韓国)と対戦する。今月10日のリーグステージ第7節で対戦したばかりで、ホームで2-0で勝利していた。
3位通過となったサンフレッチェ広島は6位のジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)と対戦する。こちらも今月10日の今月10日のリーグステージ第7節で対戦したばかりで、ホームで2-1で勝利していた。
ラウンド16にあたる決勝トーナメント1回戦はホーム&アウェーで行われ、リーグステージ上位の日本勢はいずれも第2戦がホーム開催。第1戦は3月3日か4日、第2戦は同10日か11日に行われる。勝ち抜けばサウジアラビア・ジッダで行われる準々決勝以降のファイナルステージに進出できる。
