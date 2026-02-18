Nothing Technologyの次期スマホ「Phone (4a)」シリーズが3月5日に発表に！Nothing Technologyは17日（現地時間）、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける次期スマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」および「Nothing Phone (4a) Pro」を現地時間（GMT）の2026年3月5日（木）10：30に発表すると予告しています。日本時間（JST）では3月5日19：30で、日本向け公式Webサイトでも予告しているため、日本での発売も期待さ