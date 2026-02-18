次期ミッドハイスマホ「Nothing Phone (4a)」シリーズが3月5日に発表に！いち早く試せるレビュープログラムも実施。参加者を募集中
|Nothing Technologyの次期スマホ「Phone (4a)」シリーズが3月5日に発表に！
Nothing Technologyは17日（現地時間）、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける次期スマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」および「Nothing Phone (4a) Pro」を現地時間（GMT）の2026年3月5日（木）10：30に発表すると予告しています。日本時間（JST）では3月5日19：30で、日本向け公式Webサイトでも予告しているため、日本での発売も期待されます。
応募は専用Webフォーム（ https://bit.ly/4tDgSid ）に必要事項を入力して行います。応募期間は現地時間（GSM）の2026年2月22日（日）18：00までで、日本時間では2月23日（月）3：00まで。なお、コミュニティーレビュープログラムの参加試作を得たら秘密保持契約（NDA）に署名する必要があるほか、プログラムで使うNothing Phone (4a)シリーズはレンタルとなるため、使用後は返却する必要があります。また参加費や受取時・返却時の送料は無料となっています。
Phone (4a) series.— Nothing (@nothing) February 17, 2026
5 March, 10:30 GMT. pic.twitter.com/ulbAuS7kEg
Nothing Phone (4a)およびNothing Phone (4a) ProはNothingとしてはベルトセラーとなっている廉価モデルの(a)シリーズの第4世代となる次機種で、Carl Pei氏が(a)シリーズをさらにレベルアップさせることに注力していくとし、次のNothing Phone (4a)シリーズはデザインから素材、ディスプレイ、カメラ、そして全体的なパフォーマンスなどのあらゆる面で進化してフラッグシップモデルにさらに近づくことになると紹介しているようにさまざまな面で既存のNothing Phone (3a)シリーズから進化していると見られています。
前述通りにSoCがSnapdragon 7s Gen 3 Mobile PlatformからSnapdragon 7s Gen 4 Mobile Platformに強化されているほか、以前に紹介しているように防水・防塵がIP64からIP65に、電池容量が4920mAh（公式のスペックでは5000mAh）から5080mA（公式のスペックでは5100〜5200mAhあたり）になっており、EU（欧州連合）のエネルギーラベル（European Product Registry for Energy Labelling：EPREL）におけるA069Pの電池持ち時間はA059Pの43時間17分から63時間24分に大幅に向上していることが判明しています。
また内蔵ストレージの規格もUFS 2.2からUFS 3.1へと高速化され、内蔵メモリー（RAM）はNothing Phone (3a)およびNothing Phone (3a) Proではそれぞれ8GBと12GBのモデルが用意されていますが、Geekbenchの測定結果からNothing Phone (4a)では少なくとも12GBのモデルがラインナップされているようです。その他、急速充電（最大50W）や120HzリフレッシュレートディスプレイなどはNothing Phone (3a)シリーズから据え置きとなります。
Feel good.— Nothing (@nothing) February 16, 2026
(a) series. pic.twitter.com/sUWeCBCoJs
Coming soon.— Nothing (@nothing) February 15, 2026
(a) series. pic.twitter.com/Df0BLq2U0N
記事執筆：memn0ck
