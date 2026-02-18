luvが、3月15日開催・Zepp Shinjuku公演がソールドアウトしたことを発表した。同公演は、東京・ソウル・台北を巡る初のアジアツアー＜luv ASIA TOUR 2026＞日本公演として発表されていたもの。そして今回、Zepp Shinjuku公演のソールドアウトを受けて全国6都市を巡る追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞の開催が決定した。福岡・大阪・名古屋・金沢・広島・札幌の6都市を巡る本ツアーは本日20時より、公式ファ