luv、東京・Zepp Shinjuku公演のソールドアウトを受けて追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞開催決定
luvが、3月15日開催・Zepp Shinjuku公演がソールドアウトしたことを発表した。
同公演は、東京・ソウル・台北を巡る初のアジアツアー＜luv ASIA TOUR 2026＞日本公演として発表されていたもの。そして今回、Zepp Shinjuku公演のソールドアウトを受けて全国6都市を巡る追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞の開催が決定した。
福岡・大阪・名古屋・金沢・広島・札幌の6都市を巡る本ツアーは本日20時より、公式ファンクラブ「赤裸らぶ」にてFC先行受付がスタートする。
◾️追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞
2026年
5月8日（金）福岡DRUM LOGOS
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：キョードー西日本
0570-09-2424 ※11:00-15:00 (日祝以外)
5月15日（金）大阪GORILLA HALL OSAKA
OPEN 18:30 / START 19:30
問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888 ※12:00-17:00 (土日祝休業)
5月28日（木）名古屋NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：ジェイルハウス
052-936-6041 ※平日 11:00-15:00
5月31日（日）金沢LIVE HOUSE vanvanV4
OPEN 17:30 / START 18:00
問い合わせ：FOB金沢
076-232-2424 ※平日11:00-17:00
6月20日（土）広島SECOND CRUTCH
OPEN 17:30 / START 18:00
問い合わせ：YUMEBANCHI(広島)
082-249-3571 ※平日12:00-17:00
6月24日（水）札幌PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：SMASH EAST
011-261-5569 ※平日12:00-18:00
チケット：\5,000（税込・ドリンク代別）
▼luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPANファンクラブ先行受付
2月18日（水）20:00〜2月23日（月）23:59
※luv公式ファンクラブ「赤裸らぶ」にて抽選受付
FC入会：https://luv-band.com/feature/entry
◾️＜luv ASIA TOUR 2026＞
[ 東京公演 ]
2026年3月15日（日）
会場：東京・ Zepp Shinjuku
開場 17:00 | 開演 18:00
チケットサイトURL：https://linktr.ee/luv_ASIATOUR2026
[ ソウル公演 ]
2026年3月21日（土）
会場：ソウル・KT&G Sangsangmadang Hongdae Live Hall
開場 18:30 | 開演 19:00
チケットサイトURL：https://tickets.interpark.com/goods/25017649
[ 台北公演 ]
2026年4月12日（日）
会場：台北 / THE WALL
チケット＆公演詳細は販売は後日
◾️「Ohaguro」
2026年2月4日（水）リリース
配信：https://luv.lnk.to/Ohaguro
