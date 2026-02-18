luvが、3月15日開催・Zepp Shinjuku公演がソールドアウトしたことを発表した。

同公演は、東京・ソウル・台北を巡る初のアジアツアー＜luv ASIA TOUR 2026＞日本公演として発表されていたもの。そして今回、Zepp Shinjuku公演のソールドアウトを受けて全国6都市を巡る追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞の開催が決定した。

福岡・大阪・名古屋・金沢・広島・札幌の6都市を巡る本ツアーは本日20時より、公式ファンクラブ「赤裸らぶ」にてFC先行受付がスタートする。

◾️追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞ 2026年

5月8日（金）福岡DRUM LOGOS

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 ※11:00-15:00 (日祝以外) 5月15日（金）大阪GORILLA HALL OSAKA

OPEN 18:30 / START 19:30

問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 ※12:00-17:00 (土日祝休業) 5月28日（木）名古屋NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：ジェイルハウス

052-936-6041 ※平日 11:00-15:00 5月31日（日）金沢LIVE HOUSE vanvanV4

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：FOB金沢

076-232-2424 ※平日11:00-17:00 6月20日（土）広島SECOND CRUTCH

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 ※平日12:00-17:00 6月24日（水）札幌PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：SMASH EAST

011-261-5569 ※平日12:00-18:00 チケット：\5,000（税込・ドリンク代別） ▼luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPANファンクラブ先行受付

2月18日（水）20:00〜2月23日（月）23:59

※luv公式ファンクラブ「赤裸らぶ」にて抽選受付

FC入会：https://luv-band.com/feature/entry

◾️＜luv ASIA TOUR 2026＞ [ 東京公演 ]

2026年3月15日（日）

会場：東京・ Zepp Shinjuku

開場 17:00 | 開演 18:00

チケットサイトURL：https://linktr.ee/luv_ASIATOUR2026 [ ソウル公演 ]

2026年3月21日（土）

会場：ソウル・KT&G Sangsangmadang Hongdae Live Hall

開場 18:30 | 開演 19:00

チケットサイトURL：https://tickets.interpark.com/goods/25017649 [ 台北公演 ]

2026年4月12日（日）

会場：台北 / THE WALL

チケット＆公演詳細は販売は後日

◾️「Ohaguro」

2026年2月4日（水）リリース

配信：https://luv.lnk.to/Ohaguro