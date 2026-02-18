石川県白山市内の工場の地下水から、国の指針値を大幅に超えた有機フッ素化合物が検出された問題。住民からは懸念の声が上がっています。石川県白山市の印刷インキを扱う工場の地下水から、国の指針値の約2000倍にあたる有機フッ素化合物が確認された問題。工場近くに住む住民は… 工場近くの住民は：「私も今回聞いて、そんなこと知らなかったと思った」今回検出されたPFОSやPFОAは、有機フッ素化合物・通称PFASの一種。国は