縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞『タテ読みマンガアワード 2025』が発表された。国内作品部門1位は、『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』（天壱／STRAIGHT EDGE／SORAJIMA）、海外作品部門1位は、『今世は当主になります』（Mon／Antstudio／Kim Roah）が受賞し、INI佐野雄大とぱーてぃーちゃんによる選出作品も発表された。【画像】ぱーてぃーちゃん賞を受賞した作品本アワードは、「国内作品