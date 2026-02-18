2月8日に投開票が行われた衆議院選挙で自民党が、316議席を獲得し、憲法改正発議に必要な3分の2（310議席）を単独で超えるという結果になりました。2月18日に召集される特別国会で最大の焦点となるのが「食料品の消費税ゼロ」についてでしょう。高市早苗首相は「食料品の消費税0％は私自身の悲願」と過去に述べており、8日夜にも「消費税減税は2年限定でしかできない。その後、給付付き税額控除に移行させたい」と意欲を改めて示