昨季限りでENEOSを退団…「このままでは終われない」と現役の道を模索独立リーグ・ルートインBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズは17日、昨季限りでENEOSを退団した田澤純一投手との契約を発表した。背番号は「36」。今年で40歳を迎えるベテラン右腕は戦力としてはもちろん、コーチ補佐として様々な形でのチーム運営のサポート役を期待されている。再び手に汗握る真剣勝負に臨む機会を手にし、田澤は「まずはヒートベアーズに感謝