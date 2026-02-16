ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子シングル8位に終わったイリア・マリニン（米国）がインスタグラムを更新し、意味深なメッセージを記した。

団体戦でショートプログラム（SP）、フリーともに滑り、金メダルに貢献したマリニン。しかし、個人戦はSP首位で迎えたフリーでミスを連発し、まさかの8位で終えた。演技後はオリンピック特有の重圧を告白。一部の地元・米メディアからは辛辣な報道もされ、メンタル面が心配されていた。そんな中、15日（日本時間16日）に更新したインスタグラムにメッセージを掲載した。

「世界最大の舞台において、最も強く見える者たちであっても、その内側では目に見えない戦いを繰り広げているかもしれない。最も幸福な記憶であっても、周囲の雑音によって最後には汚されてしまう。卑劣なオンライン上の憎悪が精神を攻撃し、恐怖が心を暗闇へと誘う。終わりのない、克服不可能なほどの重圧の中で、どれほど懸命に正気を保とうと努力したとしてもだ。こうした瞬間が目の前をよぎるたびにすべてが積み重なり、結果として、避けられない崩壊を招く。これが、その側面からのストーリーだ」

そして、最後には「来る、2026年2月21日」とエキシビションが行われる日を掲載。米メディアによると、マリニンはエキシビションに参加する意向という。真意は分からないものの、重さの伝わってくるメッセージに、海外ファンからも心配とエールが寄せられている。



