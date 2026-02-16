将棋の福間香奈女流五冠（清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む棋士編入試験第2局が2月16日に東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、試験官を務めた片山史龍四段（21）に115手で敗れた。この結果、福間女流五冠は試験2連敗。五番勝負のうち3勝を挙げれば合格となるが、後がなくなった。注目の第3局は、3月27日に決定。大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、試験官は生垣寛人四段（22）が務める。初戦の黒星から