北海道・網走警察署は2026年2月14日、網走市に住む無職の男（71）を脅迫の疑いで逮捕しました。警察によりますと、2月14日午前1時半ごろ男から「人を殺したい気分だ」と110番通報がありました。警察官が男の家に駆け付けたところ、男は警察官に対し「知人の男性をぶっ殺してやる」と言ったため、逮捕したということです。警察によりますと、知人の網走市に住む30代の男性は現場にはおらず、けがなどはないということです。調べに対