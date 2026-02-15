野球肘障害治療の権威が監修…肩甲骨の安定性とチェックテスト野球の投球動作において、肩甲骨はパフォーマンス向上と怪我予防の鍵を握る重要な部位だ。肩甲骨がしっかりしてないと肩・肘の障害につながってくる。慶友整形外科病院スポーツ医学センター長で、野球肘障害治療（トミー・ジョン手術）の第一人者として知られる古島弘三さんが監修した、自宅で簡単に行える肩甲骨の機能チェック法を紹介する。肩甲骨は安定すること