【競馬】サウジカップ2026・G1（2月14日／日本時間15日／キング・アブドゥルアジーズ競馬場・ダート1800メートル）【映像】フォーエバーヤング、史上初“連覇”の圧巻競馬圧巻の“横綱競馬”に、深夜の列島が歓喜と驚きで包まれた。世界最高の賞金総額を誇るレース、サウジカップ2026が14日（日本時間15日）に開催。フォーエバーヤング（牡5・矢作）が同大会史上初の連覇を達成した。