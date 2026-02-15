【競馬】サウジカップ2026・G1（2月14日／日本時間15日／キング・アブドゥルアジーズ競馬場・ダート1800メートル）

【映像】フォーエバーヤング、史上初“連覇”の圧巻競馬

圧巻の“横綱競馬”に、深夜の列島が歓喜と驚きで包まれた。世界最高の賞金総額を誇るレース、サウジカップ2026が14日（日本時間15日）に開催。フォーエバーヤング（牡5・矢作）が同大会史上初の連覇を達成した。

6番ゲートからスタートしたフォーエバーヤングは、スタートでやや出遅れたものの徐々に好位につけ、4コーナーで内から抜け出すとそこから2着となった米ナイソス（牡5・バファー）との一騎打ちを制し勝利。昨年の劇的勝利から1年、今年は盤石の競馬で再び歴史に名を刻んだ。

ABEMAでレースを見守った視聴者は「強すぎ」「加速がヤバい」「マジですごい馬だわ」「ゲームみたい」「やばいわこの馬日本の誇りや」「ドバイはこれ以上仕上げてくるのか」といった、歓喜に混じって“ドン引き”のリアクションも。昨年のJRA年度代表馬で、米エクリプス賞で日本馬として初の最優秀古馬ダート牡馬にも選出された“現役最強馬”が、今年も1着賞金約16億円を力強く勝ち取った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）