フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）のオーナーでサイバーエージェント会長の藤田晋氏が、サウジＣ優勝後の会見で“夢プラン”を披露した。藤田オーナーは会見の冒頭で「本当にうれしくて、レースが終わった瞬間にまたサウジに来たいと思いました」と笑顔。今年いっぱいで現役引退のはずだったが、思わぬサプライズ発言が飛び出した。その後も「ドバイの後は未定ですが、その後のひとつの選