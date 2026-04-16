ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）のメッツ戦に、打者としてのスタメンは外れ、先発投手として出場する。投手のみで出場するのはエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来5年、1783日ぶりのこととなった。ドジャースのスタメン発表を受け、X（旧ツイッター）では16日午前、「投手専念」が急上昇しトレンド入り。インターネット上では「サイ・ヤング賞狙える年になりそうですね」「