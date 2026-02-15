◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル 2回目(大会9日目/現地14日)日本代表からは二階堂蓮選手、小林陵侑選手、中村直幹選手が出場。1回目でトップに立った二階堂選手が2回目でも安定したジャンプをそろえ銀メダルを獲得しました。二階堂選手は、試合前のトライアルで131メートルを記録。日本勢トップの2位につけ、調子の良さをみせます。そして本番1回目でも140メートルの大ジャンプ。154.0ポイ