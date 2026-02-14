阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が１３日、侍ジャパンの一員として出場する第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の宮崎合宿を翌日に控え、世界一の誓いを立てた。夢にまで見た国際舞台を前に「ウイニングボールを捕ってみんなと喜べたら最高」と熱い思いを語る。正捕手として期待される虎の頭脳。「なんとしてでも相手より１点上回る勝負」と、勝利だけを求めるゲームメークで投手を支える覚悟だ。−改めて侍メン