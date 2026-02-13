総務省の有識者会合「情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会市場検証委員会利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会」の第4回会議が13日に開催、これにあわせて事業者からの資料が公開された。 端末購入補助に上限額を設けるなどにより公正な市場環境の整備を目的とする「電気通信事業法第27条の3」の効果検証などが目的で、第4回の会議では、JCOM、リユースモバイル・ジャパン（R