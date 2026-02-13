子供の発育や健康状態を調べる「学校保健統計調査」で虫歯のある子どもの割合が過去最少となりました。この調査は文部科学省が毎年、全国の5歳から17歳までを対象に行っているものです。2025年度の結果では、虫歯がある人の割合は幼稚園で初めて2割を下回り、小学校・中学校・高等学校でそれぞれ3割前後と、幼稚園から高等学校の全てで過去最少となりました。要因としては「学校での歯磨き指導の効果や、各家庭において歯の健康に