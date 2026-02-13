岐阜県警本部岐阜県警多治見署は13日、岐阜県瑞浪市の市営団地の一室で死亡していた3人の身元は、住人の小学5年生の長女（10）と母親（30）、祖母（59）と明らかにした。司法解剖の結果、3人の死因は急性一酸化炭素（CO）中毒で、署は無理心中の可能性があるとみて詳しく調べる。署によると11日午前2時20分ごろ、団地で警報音が鳴っていると付近の住民から110番があった。その後、駆け付けた警察官らが一室で倒れている3人を発