「子どもとみられる遺体」京都・南丹で発見 京都府南丹市の山林で4月13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べるとともに身元の確認を急いでいます。 【写真を見る】京都・南丹市で見つかった遺体服装は不明男児と「同じものとみて矛盾ない」トレーナーに「84」のロゴ靴下履くも靴はなし…発見前日に訪れた人「まさか」異変に気付かず