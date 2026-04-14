クマの目撃情報が増え続けていることから14日、県はツキノワグマ出没警報を発表し十分に警戒するよう呼びかけています。県は今月10日、ツキノワグマ出没注意報を出して注意を呼びかけてきました。その後もクマの目撃件数が増え続けていることから14日、ツキノワグマ出没警報に切り替えました。 警報の発令期間は4月14日から5月31日までです。県では、基本の対策として次の点を挙げています。・鈴や声、スマートフォンな