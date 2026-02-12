【台北＝園田将嗣】台湾の中央通信社などは１２日、検察が与野党の立法委員（国会議員）１０人を傷害罪などで起訴したと報じた。野党が議席の過半数を占める立法院（国会）では、一昨年から与野党が法案や予算の審議を巡って対立を続けており、乱闘騒ぎも起きていた。報道によると、起訴されたのは、与党・民進党の３人、最大野党・国民党の７人で、２０２４年５月〜昨年３月、野党が提出した当局への議会の監督権を強化する法