中国共産党系と台湾の最大野党・国民党系の双方のシンクタンクが共催する「国共フォーラム」が3日、中国・北京で開かれた。国共フォーラムの開催は9年ぶり。中国共産党側は台湾独立に反対する姿勢を示し、国民党側も同様に台湾独立に反対する立場を表明した。台湾メディアが伝えた。国共フォーラムは2005年、当時の中国国家主席の胡錦濤氏と国民党主席（党首）連戦氏間の合意により始まり、06年から16年まで毎年開催された。旅行交