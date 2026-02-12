ガンバ大阪は２月12日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第１戦で浦項スティーラーズ（韓国）と敵地で対戦。１−１でドローに終わった。グループステージを全勝し、首位通過したG大阪は準決勝までホーム＆アウェーで行なわれる決勝トーナメントの初戦へ。前半は拮抗した展開となったなか、後半開始早々の47分に速攻から山下諒也が、コントロールシュートでネットを揺らし先制する。その後は攻勢を受けて70分に同