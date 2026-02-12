阪神は12日、3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）代表に選出されていた石井大智投手（28）の出場を辞退する旨をNPBに伝えた。この日早朝に帰阪して大阪市内の病院で診察を受け「左アキレス腱損傷」との診断を受けた。同投手は11日、沖縄・宜野座キャンプ第3クール初日に行われた紅白戦で本塁後方へのバックアップに走った際に左脚を痛めて緊急降板。自力歩行できず担架でグラウンドを後にすると、その後は患